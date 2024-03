TUTTE QUANTE La maison du chant Marseille, samedi 6 avril 2024.

TUTTE QUANTE ♫Chants populaires de femmes♫ Samedi 6 avril, 20h30 La maison du chant 10 / 13€

TUTTE QUANTE

Chants populaires de femmes dirigé par Lise Massal

Samedi 6 avril 2024 | 20H30 | LA MAISON DU CHANT, 13004 MARSEILLE

TUTTE QUANTE est un projet de grand chœur de femmes imaginé et porté par Lise Massal depuis maintenant 4 ans. Passionnée par les chants traditionnels et populaires, elle fait cependant rapidement le constat du peu de place laissé aux femmes dans ces répertoires, notamment dans les histoires véhiculées par ces chants, et décide de se dédier à la recherche de chants portés par les femmes afin de les remettre sur le devant de la scène.

Outre la mise en avant de ce répertoire, elle s’intéresse également à la façon dont un groupe de femmes peut chanter, échanger et vibrer ensemble et leur transmet une manière de chanter qui sort des normes et standards acquis.

L’atelier « Chants populaires de femmes » rencontre immédiatement un vif succès et mène à la formation de la chorale TUTTE QUANTE, qui se compose actuellement de 80 chanteuses réparties en deux groupes et qui enchaîne concerts et projets.

_____________________________________________________________

