Maison des associations de Roubaux (MDA), le mercredi 24 novembre à 09:00

**Positive Planet organise un atelier « Tuto micro » le 24 noàvembre 2021 afin de tout savior sur la micro-entreprise.** **Objectifs de l’atelier :** * Bien comprendre les caractéristiques du régime micro-entrepreneur au niveau juridique, fiscal et social. * Vérifier l’intérêt de ce régime pour votre projet * Identifier les démarches qu’il vous reste éventuellement à faire **Contenu :** * Qu’est-ce qu’un auto-entrepreneur ? * Quels sont les avantages ? * Que paie-t-on lorsque l’on est auto-entrepreneur ? * Les obligations comptables de l’auto-entrepreneur * Les obligations déclaratives de l’auto-entrepreneur * Les formalités pour devenir auto-entrepreneur * Changer de régime en cas de dépassement des seuils * Les points de vigilance **Inscription par mail :** sebastien.morel@positiveplanet.ngo

Tout savoir sur la micro-entreprise Maison des associations de Roubaux (MDA) 24 place de la liberté, 59100 ROUBAIX Roubaix Centre Nord

2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T11:00:00

