Médiathèque Georges Rouault, le mardi 12 juillet à 10:00

Promenade le long de la Vienne, découverte de la flore, poésies, chansons, contes. Public adulte.

Sur inscription.

Atelier loisirs Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-12T10:00:00 2022-07-12T12:00:00

