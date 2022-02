Tuteurs décoratifs / ATELIER MODELAGE Maison de l’environnement Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Tuteurs décoratifs / ATELIER MODELAGE Maison de l’environnement, 4 juin 2022, Angers. Tuteurs décoratifs / ATELIER MODELAGE

Maison de l’environnement, le samedi 4 juin à 14:30

Modelez votre tuteur à partir de techniques simples de poterie. Décorez-le et parez-le de couleurs qui feront pâlir de jalousie les fleurs de votre jardin.

Ateliers toutes les 30 minutes. Places limitées. Inscription sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T17:30:00

