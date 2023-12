Tutafé Les Disquaires Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Tutafé Les Disquaires Paris, 30 décembre 2023 20:00, Paris. Le samedi 30 décembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

salsa y cumbia ★TUTAFE (live) ★ (psicodelia tropical / Colombie- France) Tutafé naît dans un squat parisien un dimanche de l’hiver 2012 grâce à l’architecture du destin. Quatre musiciens issus de quatre coins du monde se rencontrent et réussissent à mettre dans une même fréquence leurs influences personnelles. Cela produit une odyssée sonore sur des rythmes de cumbia, merengue, champeta, zouk et bien d’autres musiques tropicales, perverties de sonorités occidentales actuelles. Si leur liberté d’approche transsonique reste dangereuse, elle leur a permis de garder une fraîcheur créative qui n’obéit qu’à leurs propres désirs. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : http://lesdisquaires.com/ https://www.facebook.com/events/367617290596958/ https://www.facebook.com/events/367617290596958/

Tutafé Détails Heure : 20:00 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75011 Lieu Les Disquaires Adresse 6 Rue des Taillandiers Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Les Disquaires Paris latitude longitude 48.85386000334,2.37554996385032

Les Disquaires Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/