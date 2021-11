Roquevaire La Rate Penade,190 chemin du marseillais Lascours Bouches-du-Rhône, Roquevaire Turtle ans toads La Rate Penade,190 chemin du marseillais Lascours Roquevaire Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Roquevaire

Les turtle and toads vous invitent à leur dernier show ! pour l’occasion la première partie sera assurée par un groupe connue mondialement dans le quartier ,les Turtle and Toads ! la soirée sera déguisée ! le thème est : « malaisant » , lâchez vous !!!!!

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T20:00:00 2021-12-18T23:00:00

