Marche : Octobre rose à Turretot – Saint-Martin-du-Bec Turretot, 7 octobre 2023, Turretot.

Turretot,Seine-Maritime

Les municipalités de Turretot et de Saint-Martin-du-Bec se mobilisent dans le cadre d’Octobre Rose.

Rando en Caux vous propose une marche de 8 km avec un départ prévu à la salle de réunion de Turretot à 10h.

Inscription sur place à 9h15.

Tarif : 5€.

Recette intégralement reversée pour la lutte contre le cancer..

2023-10-07 09:15:00 fin : 2023-10-07 . .

Turretot 76280 Seine-Maritime Normandie



The municipalities of Turretot and Saint-Martin-du-Bec are getting involved in the Pink October campaign.

Rando en Caux is proposing an 8 km walk, starting from the Turretot meeting room at 10am.

Registration on site at 9.15am.

Price: 5?

All proceeds donated to the fight against cancer.

Los municipios de Turretot y Saint-Martin-du-Bec participan en la campaña Octubre Rosa.

Rando en Caux organiza una marcha de 8 km, con salida en la sala de reuniones de Turretot a las 10 de la mañana.

Inscripción in situ a las 9h15.

Coste: 5?

Todo lo recaudado se donará a la lucha contra el cáncer.

Die Gemeinden Turretot und Saint-Martin-du-Bec mobilisieren sich im Rahmen des Rosa Oktobers.

Rando en Caux bietet Ihnen eine 8 km lange Wanderung an, die um 10 Uhr am Versammlungsraum in Turretot beginnt.

Anmeldung vor Ort um 9:15 Uhr.

Preis: 5 ?

Die Einnahmen gehen vollständig an den Kampf gegen Krebs.

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche