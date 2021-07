Turretot Turretot Seine-Maritime, Turretot Turretot Geek Convention Turretot Turretot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Turretot

Turretot Geek Convention Turretot, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Turretot. Turretot Geek Convention 2021-09-11 10:00:00 – 2021-09-12 19:00:00

Turretot Seine-Maritime Turretot 6ème édition du salon sur les comics, mangas, produits dérivés et les jeux vidéos, une grande expo sur Star Wars, Marvel, DC Comics, Retro gaming et films cultes. Vous retrouvez du cosplay et un concours de cartes Magic. Vous pourrez jouer aux différents jeux sur différentes consoles sur écran géant. Stands présents sur le salon :

– Publimage La restauration sera possible le dimanche 12 septembre. 6ème édition du salon sur les comics, mangas, produits dérivés et les jeux vidéos, une grande expo sur Star Wars, Marvel, DC Comics, Retro gaming et films cultes. Vous retrouvez du cosplay et un concours de cartes Magic. Vous pourrez jouer aux… +33 6 86 97 61 09 https://www.turretotgeekconvention.fr/?fbclid=IwAR06v-fgbTwtAZVUHoNiRVUbqDksDnnYb6u7VKS0laS2pfRhhow97xTNvTE 6ème édition du salon sur les comics, mangas, produits dérivés et les jeux vidéos, une grande expo sur Star Wars, Marvel, DC Comics, Retro gaming et films cultes. Vous retrouvez du cosplay et un concours de cartes Magic. Vous pourrez jouer aux différents jeux sur différentes consoles sur écran géant. Stands présents sur le salon :

Turretot