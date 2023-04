TURQUIE & SYRIE / RAMAZAN SESLER + BABA ZULA + DJ TAGADA Le Point Fort d’Aubervilliers, 28 avril 2023, Aubervilliers.

Le vendredi 28 avril 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif plein : 15.44 EUR Tarif réduit : 10.39 EUR

Les recettes de billetterie de cette soirée seront reversées au Secours populaire français.

Caféturc Music & Le Point Fort présentent

RAMAZAN SESLER [ Musique des Balkans & tzigane ]

Fils du légendaire Selim Sesler surnommé le « Coltrane de la clarinette », Ramazan Sesler perpétue un style unique et une lignée de trois générations qui a marqué la Turquie et les Balkans. Le souffle raffiné de sa clarinette nous mène des makams délicates aux rythmes des Balkans, et nous plonge dans les ambiances festives et parfois mélancoliques des tavernes du Bosphore. Chez les Sesler, la musique est un patrimoine et leur destinée celle d’une partie de la Turquie. Une histoire familiale qui débute en Grèce puis, suite à l’échange de populations gréco-turc en 1922, se poursuit à Ke?an en Turquie, puis à Istanbul et sur la scène internationale. C’est ce parcours et cette lignée qu’illustre le projet live « De père en fils, une légende de la clarinette ».

BABA ZULA [ Turkish Psychedelic ]

Groupe culte de l’underground stambouliote, BaBa ZuLa déballe depuis 1996 son truculent et rocambolesque souk sonore. Ce combo atypique fait bourgeonner le saz électrique, l’oud ou les trépidantes derbukas dans une expérience sonore qui oscille entre dub oriental, rock pétulant ou électro-trad sans âge. Leurs shows excentriques s’apparentent à de véritables performances hors normes, sorte de rituels aux vertus hallucinatoires qui dressent un portrait onirique de la mégalopole survoltée du Bosphore. Au carrefour de l’Orient et de l’Occident, les excentriques BaBa ZuLa font scintiller un Turkish Psychedelism, cosmopolite et surréaliste.

DJ TAGADA [ Electro balkans ]

Figure incontournable de la scène Electro World & Balkan, DJ Tagada explore le son traditionnel d’Europe centrale et orientale. Fondateur des soirées BalkanBeats Paris, il mène la transe à coup de danses populaires et farandoles déjantées. Artiste indépendant, il collabore avec la diva des Balkans «Rona Hartner» (Gadjo Dilo), Rwan (Java), Le Soviet Suprem ou encore La Caravane Passe. Ses Dj sets sont déjantés, festifs et synonymes de partage. La révolution du dancefloor et du son electro-tradi, c’est lui.

À TABLE À ISTANBUL

Parce que pour nourrir l’esprit il faut nourrir le corps, le Point Fort vous convie chaque mois à la rencontre d’une culture gastronomique en lien avec la programmation.

Après À Table à Kiev et À Table à Tunis, on vous donne rendez vous à Istanbul, à la découverte de spécialités culinaires turques. On s’en lèche déjà les doigts !

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Contact : https://www.lepointfort.com/events/babazula_ramazan-sesler-a-table/ https://fb.me/e/2iz7eFQKW https://fb.me/e/2iz7eFQKW https://www.billetweb.fr/ramazan-sesler-de-pere-en-fils-une-legende-de-la-clarinette

