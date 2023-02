Venez visiter le monde de max ! Turquant, 1 avril 2023, Turquant.

Visite d’atelier

Turquant Rue Château Gaillard (49730) Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Max Orlu développe son travail artistique autour de la fonderie et des différents matériaux liés à la récupération. Son atelier est à Turquant, ville labellisée Petite Cité de Caractère.

“La Forêt Calcinée”

Plusieurs arbres brûlés dont le tronc brut de fonderie apporte une texture organique, passant du rugueux au lisse, forment une forêt sculptée.

Plus le volume s’élève, plus la base du tronc calcinée cède la place à un arbre nouveau. Renaissant de ses cendres, l’arbre rajeuni se voit couronné d’une fleur flamboyante qui se dresse en son sommet.

Ici, l’aluminium poli sublime une matière plus travaillée et moins chaotique. Véritable pièce rétro-futuriste, elle allie habilement l’organique et l’architectural comme une possible allégorie de la place du végétal dans un monde terni.

L’artiste vise à redonner forme au vivant métamorphosé au sein d’une nature qui serait de nouveau apaisée…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

