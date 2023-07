VIGNES VINS RANDOS : BALADES VIGNERONNES Turquant, 2 septembre 2023, Turquant.

Turquant,Maine-et-Loire

Vignes vins randos, ce sont 18 balades savoureuses dans le vignoble du Val de Loire, à parcourir en famille, entre amis ou en solo..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR.

Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Vignes vins randos, 18 tasty walks in the Loire Valley vineyards, to enjoy with family, friends or on your own.

Vignes vins randos es una colección de 18 sabrosos paseos por los viñedos del Valle del Loira, para disfrutar en familia, con amigos o en solitario.

Vignes vins randos, das sind 18 schmackhafte Spaziergänge in den Weinbergen des Loiretals, die Sie mit der Familie, mit Freunden oder allein unternehmen können.

Mise à jour le 2023-07-05 par eSPRIT Pays de la Loire