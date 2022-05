1 jour, 1 église Turny 89570 Turny Catégories d’évènement: Turny

Yonne

1 jour, 1 église Turny 89570, 23 juillet 2020 14:30, Turny. 23 juillet et 6 août 2020 Sur place Entrée et visite gratuites Visite commentee de l’église classée du 16ème siècle de Turny Visite de l’église de Turny (Yonne) Turny 89570 Place st Mammes 89570 Turny 89570 Turny Yonne jeudi 23 juillet 2020 – 14h30 à 15h30

jeudi 6 août 2020 – 14h30 à 15h30

Détails Heure : 14:30 - 15:30 Catégories d’évènement: Turny, Yonne Autres Lieu Turny 89570 Adresse Place st Mammes 89570 Turny Ville Turny lieuville Turny 89570 Turny Departement Yonne

Turny 89570 Turny Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/turny/

1 jour, 1 église Turny 89570 2020-07-23 was last modified: by 1 jour, 1 église Turny 89570 Turny 89570 23 juillet 2020 14:30 Turny Turny 89570 Turny

Turny Yonne