Bistrot Nomade le vendredi 30 juillet à Turny parc de la salle des fêtes, 30 juillet 2021 19:30-30 juillet 2021 22:00, Turny. Vendredi 30 juillet, 19h30 Entrée libre GROUPE VICE-VERSA, variétés pop rock Les Bistrots nomades en Serein et Armance : 6 villages, 6 ambiances, 6 troquets d’un soir en plein air autour d’un groupe de musique.

Restauration sur place par les commerces, producteurs et associations du village.

À partir de 19h dans le parc de la salle des Fêtes de Turny.

Accès libre dans le respect de la légistation sanitaire en vigueur… parc de la salle des fêtes rue des canes 89570 turny 89570 Turny Yonne vendredi 30 juillet – 19h30 à 22h00 OT Serein et Armance

