TURNING_Orlando’s Aix-en-Provence, 29 juin 2022, Aix-en-Provence.

TURNING_Orlando’s CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence

2022-06-29 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-29 00:00:00 00:00:00 CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Comme dans le roman de Virginia Woolf qui porte le même nom, Orlando fait référence à une transformation circulaire qui invite les spectateur·rice·s à traverser un mystère : évoque-t-il le nom d’une personne ou d’un lieu rempli de palmiers en Floride suspendu dans l’attente d’un cyclone ? r nLa pièce est un nouveau chapitre d’un projet plus vaste (TURNING), inspiré par les flux migratoires de certains animaux qui à la fin de leur vie, retournent se reproduire et mourir dans leur lieu natal. r r nTurning signifie tourner, mais aussi évoluer/changer, et est traduit sur scène dans un sens littéral, à travers l’action du corps en rotation autour de son axe. Dans TURNING_Orlando’s version, il y a un lien profond avec la vie animale sauvage, avec la puissance mystérieuse des animaux et de leurs processus de transhumance, aussi vibrants que des silhouettes à l’horizon. r r nAvec le soutien de : r nDance Reflections by Van Cleef & Arpels, L’arboreto – Teatro Dimora | La Corte r nOspitale ::: Centro di Residenza Emilia-Romagna r r nLe projet TURNING Orlando’s version est réalisé avec la contribution de ResiDance XL – lieux et projets de résidence pour les créations chorégraphiques, action du Réseau Anticorpi XL – Giovane Danza D’autore, coordonné par L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino.

TURNING_Orlando’s version est une création d’Alessandro Sciarroni dans laquelle il explore la pratique de la danse classique et en particulier la danse sur pointes.

mediation@fondationvasarely.org +33 4 42 20 01 09 https://www.fondationvasarely.org/

CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-13 par