TURMION KÄTILÖT LA MAROQUINERIE, 22 février 2023, PARIS.

TURMION KÄTILÖT LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-02-22 à 19:30 (2023-02-22 au ). Tarif : 24.65 à 24.65 euros.

Depuis leur début, le groupe de Metal finlandais Turmion Katilot a la réputation d'être très bon en live et leurs concerts ont été encensés comme le chaos le plus féroce et fou jamais observé, créant ainsi le monde détraqué de Turmion Katilot. Musicalement le groupe n'a pas de limite : beats disco des 90's, Metal, chants en chœur avec le public, mélodies etc. et pourtant en écoutant en profondeur on découvre le côté sombre du groupe…. Avec 9 albums studio au total et plus de 650 concerts à travers le monde, TURMION KATILOT se tient prêt à conquérir le monde ! Leur dernier album « Global Warning » est sorti en avril dernier sous le label Nuclear Blast.

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

