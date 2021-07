Saint-Juéry La Gare de Saint-Juéry Saint-Juéry, Tarn Turing Test La Gare de Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

Tarn

Turing Test La Gare de Saint-Juéry, 1 octobre 2021-1 octobre 2021, Saint-Juéry. Turing Test

La Gare de Saint-Juéry, le vendredi 1 octobre à 20:30

_Spectacle Hors les murs proposé par le Musée du Saut du Tarn À la Gare de Saint-Juéry Par la Cie Nokill_ Quel rapport l’humain entretient-il avec les machines qu’il crée ? Avec son nouveau spectacle, la compagnie Nokill entend y apporter une réponse ! Elle s’inspire du personnage mythique d’Alan Turing, mathématicien, pilosophe et biologiste qui à la 1ère moitié du XXe siècle, a été l’un des fondateurs de l’informatique. Dans un laboratoire de recherche en intelligence machine, trois chercheurs développent une créature artificielle capable de passer le test de Turing, protocole imaginé par le scientifique pour différencier un humain d’une machine. Ils manipulent tour à tour des machines, tablettes graphiques, synthétiseurs modulaires, surface de contrôle, jouets sonores, ordinateur… L’ensemble de ces intéractions est évalué au sens du test de Turing par le public qui sera spontanément amené à juger de l’aptitude de ces machines à imiter l’intelligence humaine. Le spectacle vous invite dans le quotidien de ce laboratoire foisonnant de robots en tout genre et d’objets détournés. _Bord de scène après le spectacle._

À partir de 10 ans, 5€ (gratuit -12 ans), sur réservation

Spectacle Turing Test La Gare de Saint-Juéry 1 avenue de la Gare, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Juéry, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu La Gare de Saint-Juéry Adresse 1 avenue de la Gare, 81160 Saint-Juéry Ville Saint-Juéry lieuville La Gare de Saint-Juéry Saint-Juéry