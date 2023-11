TURFU JAM – collaborez, forgez, créez, le Futur en Bande Organisée! Schoolab Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris TURFU JAM – collaborez, forgez, créez, le Futur en Bande Organisée! Schoolab Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le samedi 02 décembre 2023

de 09h30 à 18h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 32 ans. gratuit

Qu’est-ce que TURFU JAM?

Imagine un futur où chaque coin de rue résonne d’histoires futuristes comme dans les rues de ton quartier, une Bande Organisée de créateurs de mondes. APPEL À PARTICIPATION : TURFU JAM – Le futur en Bande Organisée

Date : Samedi 2 décembre 2023 de 9h30 à 18h [Attention aux fans de Netflix and chill !] Vous êtes conviés à l’événement le plus innovant de l’année : TURFU JAM! Qu’est-ce que TURFU JAM? Imagine un futur où chaque coin de rue résonne d’histoires futuristes comme dans les rues de ton quartier, une Bande Organisée de créateurs de mondes. Voilà ce que propose le TURFU JAM – une alliance de futur et de quartier, africaine, maghrébine, asiatique, technologique, culinaire, Aya Nakamuresque etc…Chaque participant est le Parrain de son propre univers. Tu aimes les dystopies, on va t’apprendre à en créer mais aussi des futurs désirables ! Tu vas pouvoir apprendre une compétence du futur, voir qui va te rendre riche comme J.K Rowling ou R.R Martin, le worldbuilding (la création de mondes fictionnels) Ne rates pas cet évènement international : le TURFU JAM. Voici ta chance d’acquérir une compétence qui sera très appréciée – le worldbuilding. Un atelier où tu pourrais non seulement aiguiser ton imagination mais aussi te donner les moyens de ta réussite future. Qui sait ? Les univers que tu concevras pourraient un jour valoir de l’or et te propulser dans le cercle très fermé des multimillionnaires de la création. Nous sommes des bâtisseurs de mondes, des conteurs d’avenirs possibles. Nos précédentes collaborations ont donné vie à des concepts révolutionnaires et des projets inspirants. TURFU JAM est votre chance de rejoindre cette communauté de visionnaires. Pour nourrir vos corps autant que vos esprits, un repas sera offert à tous les participants. Venez avec votre appétit – pour la nourriture et pour le TURFU! Passez à l’action : Ne laissez pas cette opportunité s’échapper ! Réservez votre place dès maintenant et rejoignez le mouvement qui redéfinit demain. Comment participer ? Il suffit de vous inscrire en ligne : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc1ZTboKu8GPgFlcReZEkAlVx9n8LBdnXfEtkK8WaaMWR9tQ/viewform. Les places sont limitées, alors assurez-vous de réserver votre spot pour cette aventure inoubliable dans le temps et l’imagination. Tu as des questions ? Mon email : hyperkaaba@gmail.com Schoolab 15 Rue de Milan 75009 Paris Contact : +33782787890 hyperkaaba@gmail.com https://www.instagram.com/lespriturfuriste/

Hugo Pilate avec Midjourney
Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Schoolab Adresse 15 Rue de Milan Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Schoolab Paris latitude longitude 48.8787420181924,2.32785198945919

