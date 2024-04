Turfu Festival Tous alamer Luc-sur-Mer, samedi 13 avril 2024.

Turfu Festival Tous alamer Luc-sur-Mer Calvados

Les algues composants la laisse de mer de nos plages ne viennent pas toutes de Normandie. A cause du réchauffement climatique, la température des océans augmente et les courants marins sont déviés. Certaines algues vont ainsi migrer et faire évoluer les écosytèmes. Afin d’étudier ces impacts, nous devons identifier les algues présentes sur les plages de Normandie. Pour cela, il va falloir à l’aide de la clé de détermination analyser leur présence dans un carré de 1m². Tous ALAMER ! On vous attend, petits et grands, pour nous aider à récolter des données qui permettront aux scientifiques de progresser dans leurs recherches.

Les algues composants la laisse de mer de nos plages ne viennent pas toutes de Normandie. A cause du réchauffement climatique, la température des océans augmente et les courants marins sont déviés. Certaines algues vont ainsi migrer et faire évoluer les écosytèmes. Afin d’étudier ces impacts, nous devons identifier les algues présentes sur les plages de Normandie. Pour cela, il va falloir à l’aide de la clé de détermination analyser leur présence dans un carré de 1m². Tous ALAMER ! On vous attend, petits et grands, pour nous aider à récolter des données qui permettront aux scientifiques de progresser dans leurs recherches. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 16:00:00

fin : 2024-04-13 17:30:00

Devant le poste de secours

Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie programmation@ledome.info

L’événement Turfu Festival Tous alamer Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2024-04-09 par Calvados Attractivité