Turfu Festival 2024 Le Dôme Caen, lundi 8 avril 2024.

Turfu Festival 2024 Le Dôme Caen Calvados

Vendredi

Pour la 8e année consécutive, le TURFU Festival, premier festival français dédié à la recherche participative et à l’innovation ouverte, s’installe au Dôme.

Pendant 6 jours et soirées, le festival vous invite à interroger, explorer, éclairer et concevoir le monde de demain. Participez à des ateliers et partagez vos connaissances et vos questionnements, rencontrez et collaborez avec des chercheurs, des professionnels, des artistes et bien d’autres, aventurez-vous au cœur des expositions et expérimentez des événements mêlant sciences, arts et innovations.

Des journées dédiées aux enfants sont également proposées avec de nombreuses animations adaptées.

Retrouvez le programme complet et inscrivez-vous sur le site officiel du festival.

Début : 2024-04-08

fin : 2024-04-13

Le Dôme 3 esplanade Stéphane Hessel

Caen 14000 Calvados Normandie

