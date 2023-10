Le Christkindel Turckheim, 23 décembre 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

En Alsace, c’est le personnage qui apporte les cadeaux. Clair et généreux, comme les fées savent le faire, il symbolise la lumière, la magie et la féerie qui habite le cœur des hommes..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 17:30:00. EUR.

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



In Alsace, it is the character who brings the gifts. Clear and generous, as fairies know how to do it, he symbolizes the light, the magic and the enchantment that lives in the heart of men.

En Alsacia, es el personaje quien trae los regalos. Claro y generoso, como saben hacerlo las hadas, simboliza la luz, la magia y el encanto que habitan en el corazón de los hombres.

Im Elsass ist er die Figur, die die Geschenke bringt. Klar und großzügig, wie es die Feen können, symbolisiert er das Licht, die Magie und die Zauberei, die in den Herzen der Menschen wohnt.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme de Colmar