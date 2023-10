Fête de la Saint Thomas Turckheim, 21 décembre 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Des enfants portant des sapins accompagnent les porteurs de lumière. Selon la tradition, c’est à partir du solstice d’hiver, que les Alsaciens étaient autorisés à couper leur sapin en forêt..

Children carrying fir trees accompany the light bearers. According to the tradition, it is from the winter solstice, that the Alsatians were authorized to cut their fir tree in forest.

Los niños que llevan abetos acompañan a los portadores de la luz. Según la tradición, es a partir del solsticio de invierno cuando los alsacianos pueden cortar sus abetos en el bosque.

Kinder mit Tannenbäumen begleiten die Lichtträger. Der Tradition nach war es den Elsässern ab der Wintersonnenwende erlaubt, ihre Tannen im Wald zu schlagen.

