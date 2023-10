Fête de la saint Urbain Turckheim, 19 décembre 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Les jeunes viticulteurs défilent en portant la statue de St Urbain dans le cortège de l’ouverture de la fenêtre de l’avent..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 17:30:00. EUR.

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



The young winegrowers parade carrying the statue of St. Urban in the procession of the opening of the Advent window.

Los jóvenes viticultores desfilan portando la estatua de San Urbano en la procesión de apertura de la ventana de Adviento.

Die jungen Winzer ziehen mit der Statue des Heiligen Urban im Umzug zur Öffnung des Adventsfensters mit.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme de Colmar