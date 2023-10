Passage en calèche du saint Nicolas Turckheim, 9 décembre 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

St Nicolas partira en calèche de la Porte de France et descendra la Grandrue vers le Calendrier de l’Avent avec distribution de bonbons en compagnie du Hans Trapp!.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:30:00. 0 EUR.

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



St Nicolas will leave the Porte de France in a horse-drawn carriage and head down the Grandrue to the Advent Calendar, where he’ll be handing out sweets in the company of Hans Trapp!

San Nicolás saldrá de la Puerta de Francia en coche de caballos y se dirigirá por la Grandrue hacia el Calendario de Adviento, repartiendo caramelos en compañía de Hans Trapp

St. Nikolaus fährt mit einer Kutsche von der Porte de France die Grandrue hinunter zum Adventskalender und verteilt Süßigkeiten in Begleitung des Hans Trapp!

