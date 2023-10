Concerts après l’ouverture du Calendrier de l’Avent Turckheim, 6 décembre 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Concert musical ou vocal proposé après l’ouverture du volet du Calendrier de l’Avent.

Place de la Mairie ou salle du Brand (RDC Hôtel de Ville) selon concert..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



Musical or vocal concert following the opening of the Advent Calendar.

Place de la Mairie or Salle du Brand (RDC Hôtel de Ville) depending on concert.

Concierto musical o vocal tras la apertura del Calendario de Adviento.

Place de la Mairie o Salle du Brand (RDC Hôtel de Ville) según el concierto.

Musik- oder Gesangskonzert, das nach dem Öffnen des Türchens des Adventskalenders angeboten wird.

Rathausplatz oder Salle du Brand (Erdgeschoss Rathaus) je nach Konzert.

