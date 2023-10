Fête de la sainte Barbe Turckheim, 3 décembre 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Les jeunes sapeurs-pompiers fêtent leur patronne en proposant une marche aux flambeaux vers le calendrier au départ de la Porte de France.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:30:00. 0 EUR.

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



The young firefighters celebrate their patron saint with a torchlight march to the calendar from the Porte de France

Los jóvenes bomberos celebran su patrona con una marcha de antorchas hacia el calendario desde la Puerta de Francia

Die Jugendfeuerwehr feiert ihre Schutzpatronin mit einem Fackelmarsch zum Kalender, der am Porte de France beginnt

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme de Colmar