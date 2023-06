Fête du vin nouveau Turckheim, 24 septembre 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Pour fêter le Vin Nouveau, l’Harmonie de Turckheim propose une journée placée sous le triple signe de la musique, de la gastronomie et de la fête..

2023-09-24 à ; fin : 2023-09-24 19:00:00. EUR.

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



To celebrate Vin Nouveau, the Harmonie de Turckheim offers a day of music, gastronomy and festivities.

Para celebrar el Vin Nouveau, la Harmonie de Turckheim organiza una jornada musical, gastronómica y festiva.

Um den Neuen Wein zu feiern, bietet die Harmonie de Turckheim einen Tag unter dem dreifachen Zeichen der Musik, der Gastronomie und des Festes an.

