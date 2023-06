Concert par l’American Music Abroad Turckheim, 20 juillet 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Répertoire varié : musique des plus grands compositeurs, de la musique de la scène américaine de Broadway, de la musique folklorique américaine et des œuvres de compositeurs américains contemporains..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 21:45:00. EUR.

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



Repertoire includes music by the greatest composers, music from the American Broadway scene, American folk music and works by contemporary American composers.

Repertorio variado: música de los grandes compositores, música de la escena estadounidense de Broadway, música folclórica estadounidense y obras de compositores estadounidenses contemporáneos.

Vielfältiges Repertoire: Musik der größten Komponisten, Musik der amerikanischen Broadway-Szene, amerikanische Volksmusik und Werke zeitgenössischer amerikanischer Komponisten.

