Animation touristique – concert Turckheim, 7 juillet 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

C’est à Turckheim que l’Orchestre d’Harmonie de Turckheim va poser ses valises cet été, pour le plus grand plaisir des turckheimois et des touristes..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 21:45:00. EUR.

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



The Orchestre d?Harmonie de Turckheim will be setting up shop in Turckheim this summer, to the delight of Turckheimers and tourists alike.

La Orchestre d’Harmonie de Turckheim se instalará en Turckheim este verano, para deleite de turckheimenses y turistas.

In Turckheim wird das Orchestre d’Harmonie de Turckheim diesen Sommer seine Koffer packen, zur Freude der Turckheimer und der Touristen.

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de tourisme de Colmar