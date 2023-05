Concert de la Fête de la musique rue du Conseil, 24 juin 2023, Turckheim.

Concert de l’ensemble des Jeunes et de l’Orchestre d’Harmonie Municipale dans le cadre de la Fête de la Musique..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 22:00:00. 0 EUR.

rue du Conseil

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



Concert of the Youth Ensemble and the Municipal Harmony Orchestra as part of the Fête de la Musique.

Concierto del Conjunto Juvenil y de la Orquesta Municipal de Armonía en el marco de la Fiesta de la Música.

Konzert des Jugendensembles und des städtischen Blasorchesters im Rahmen der Fête de la Musique.

Mise à jour le 2023-05-10 par Office de tourisme de Colmar