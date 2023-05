Apéritif concert par la troupe de Sitala Band System Rue de l’Huilerie, 27 mai 2023, Turckheim.

Sitala propose une caravane culturelle et éducative itinérante pour renforcer un dialogue résolument positif entre jeunes français et africains sur leurs enjeux et leurs avenirs communs..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 20:00:00. EUR.

Rue de l’Huilerie

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



Sitala proposes a cultural and educational itinerant caravan to reinforce a resolutely positive dialogue between French and African youth on their common challenges and futures.

Sitala propone una caravana cultural y educativa itinerante para reforzar un diálogo decididamente positivo entre jóvenes franceses y africanos sobre sus retos y futuros comunes.

Sitala schlägt eine reisende Kultur- und Bildungskarawane vor, um einen entschieden positiven Dialog zwischen jungen Franzosen und Afrikanern über ihre gemeinsamen Herausforderungen und Zukünfte zu stärken.

