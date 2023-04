Théâtre : rêver Molière 1 Rue de l’Huilerie, 10 mai 2023, Turckheim.

On croit tout connaître de Molière, de Sganarelle à Monsieur Jourdain, en passant par Harpagon et Scapin. Regard posé par le metteur en scène, accompagné de la jeune troupe de la Comédie de Colmar..

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-10 22:00:00. EUR.

1 Rue de l’Huilerie

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



We think we know everything about Molière, from Sganarelle to Monsieur Jourdain, through Harpagon and Scapin. A look by the director, accompanied by the young troupe of the Comédie de Colmar.

Crees que lo sabes todo sobre Molière, desde Sganarelle hasta Monsieur Jourdain, pasando por Harpagon y Scapin. Una mirada del director, acompañado por la joven troupe de la Comédie de Colmar.

Man glaubt, alles von Molière zu kennen, von Sganarelle über Harpagon und Scapin bis hin zu Monsieur Jourdain. Ein Blick des Regisseurs, der von der jungen Truppe der Comédie de Colmar begleitet wird.

Mise à jour le 2022-09-14 par Office de tourisme de Colmar