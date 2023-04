Terka’fascht 1 rue de l’Huilerie, 22 avril 2023, Turckheim.

Envie de vous déhancher et de passer une soirée exceptionnelle ?

2ème édition du Terka’Fascht Soirée animée par Michael. Petite restauration sur place..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . EUR.

1 rue de l’Huilerie

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



Want to dance and spend an exceptional evening?

2nd edition of Terka’Fascht Evening animated by Michael. Small catering on the spot.

¿Quieres bailar y pasar una velada excepcional?

2ª edición de la Velada Terka’Fascht animada por Michael. Pequeño catering in situ.

Lust, die Hüften zu schwingen und einen außergewöhnlichen Abend zu verbringen?

2. Ausgabe des Terka’Fascht Abend unter der Leitung von Michael. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-03-30 par Office de tourisme de Colmar