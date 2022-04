Turckheim en transition en fête Turckheim, 7 mai 2022, Turckheim.

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-07 18:00:00

Turckheim Haut-Rhin Turckheim

L’Association Turckheim en transition est un association citoyenne qui vise à faire découvrir la transition écologique au plus grand nombre de citoyens et à la faire vivre au travers de projets locaux. Elle vous invite à sa fête : restauration, maquillage et jeux enfants, exposants, ateliers écolos, balades biodiversité et vélo, conférence, exposition.

+33 6 33 16 15 59

