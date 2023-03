Exposition par les photographes vagabonds Turckheim Catégories d’Évènement: 68230

Turckheim

Exposition par les photographes vagabonds, 7 juillet 2023, Turckheim

2023-07-07 15:00:00 – 2023-07-16 19:00:00

68230 . Quatre photographes passionnés : Marc Hirstel – Christian Haeffele – Gérard Bohrer -Catherine Hirsinger, travaillant chacun dans son style, se sont retrouvés dans le courant actuel de la photographie contemporaine qui est un art à part entière.

Ils revendiquent une vision personnelle et imaginaire du monde qui les entoure, en laissant la technique à sa place, mais en donnant toute liberté à la finalité de

leurs images. Ils sont en quête constante d’objets, de sujets, de scènes du quotidien ou de la nature pour exprimer leur vision. +33 3 89 27 61 62 Turckheim

