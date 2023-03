Exposition de peinture par Myriam WOLFS, 5 mai 2023, Turckheim Office de tourisme de Colmar Turckheim.

Exposition de peinture par Myriam WOLFS

3 rue du Conseil Turckheim 68230

2023-05-05 15:00:00 – 2023-05-14 19:00:00

Turckheim

68230

Turckheim .

»Délicatesse de la peinture à l’huile »

La technique de la peinture à l’huile a été parfois délaissée. Et pourtant ses atouts permettent des effets allant du réalisme à la peinture tendre et naïve, tellement les médiums et pigments offrent de possibilités à qui aime relever le défi.

A travers des thèmes très variés : paysages, natures mortes, portraits humains ou animaliers, Myriam Wolfs transmet sa vision du monde, souvent sereine et douce. Peindre est pour elle, plus qu’une technique, plus qu’une représentation, mais un lien à l’autre et au monde. C’est pourquoi, elle peint sur place lors des expos, et partage avec les visiteurs son amour de la peinture.

+33 3 89 27 61 62

Turckheim

dernière mise à jour : 2023-03-11 par Office de tourisme de Colmar