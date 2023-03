Marché aux puces de Turckheim Turckheim Catégories d’Évènement: 68230

Turckheim

Marché aux puces de Turckheim, 14 mai 2023, Turckheim . Marché aux puces de Turckheim EUR rues du Florimont, Katzenthal et Roesselmann Turckheim 68230

2023-05-14 08:00:00 – 2023-05-14 17:00:00 Turckheim

68230 . EUR Situé le long de trois rues qui forment un triangle, il accueille chaque année de plus en plus d’exposants.

Stands de boisson et de petite restauration sur place.

Inscriptions ouvertes sur : https://www.mybrocante.fr/m/3966/home (14€ les 5 mètres – caution de 10 €) avant le 10/05/2023. Situé le long de trois rues qui forment un triangle, il accueille chaque année de plus en plus d’exposants.

Stands de boisson et de petite restauration sur place. +33 7 80 39 20 21 Turckheim

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: 68230, Turckheim Autres Lieu Turckheim Adresse rues du Florimont, Katzenthal et Roesselmann Turckheim 68230 Ville Turckheim Departement 68230 Tarif EUR Lieu Ville Turckheim

Turckheim Turckheim 68230 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/turckheim /

Marché aux puces de Turckheim 2023-05-14 was last modified: by Marché aux puces de Turckheim Turckheim 14 mai 2023 68230 Katzenthal et Roesselmann Turckheim 68230 rues du Florimont Turckheim

Turckheim 68230