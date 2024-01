Théâtre : ma ville à l’heure nazie Turckheim, samedi 27 janvier 2024.

Théâtre : ma ville à l’heure nazie Turckheim Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27

La pièce de théâtre « Ma ville à l’heure nazie » reprend fidèlement le texte de l’auteur et dépeint le tableau d’une Alsace à la fois victime, complice malgré elle et rebelle.

Spectacle suivi d’une discussion.

Vendredi 14 juin1940, à la veille de l’entrée des troupes allemandes en Alsace, Marie-Joseph Bopp ne trouve pas le sommeil et sent l’« orage » arriver. Seul dans sa chambre, il se fixe alors l’objectif « de rétablir la vérité historique » en commençant la rédaction d’un journal de guerre.

Pendant plus de cinq années, Marie-Joseph Bopp, professeur au lycée Bartholdi de Colmar, note dans son journal tout ce qui lui parvient, de près ou de loin, les informations de première main comme les rumeurs les plus farfelues, les faits comme les représentations, l’essentiel comme le futile, livrant ainsi un précieux témoignage sur l’état et l’évolution de l’opinion publique colmarienne au cours de la guerre.

EUR.

rue de l’Huilerie

Turckheim 68230 Haut-Rhin



