Turbo Savonnette Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Turbo Savonnette, 26 juin 2022, Moulins. Turbo Savonnette rue des Fausses Braies Devant les Palets d’Or Moulins

2022-06-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-26 rue des Fausses Braies Devant les Palets d’Or

Moulins 03000 1ère édition de la course de caisses à savon Turbo Savonnette à Moulins.

L’association Mouv’03 reprend l’organisation de l’évènement à la suite de Bouge Toi Moulins. mouv03@gmail.com +33 6 48 18 14 58 rue des Fausses Braies Devant les Palets d’Or Moulins

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse rue des Fausses Braies Devant les Palets d'Or Ville Moulins lieuville rue des Fausses Braies Devant les Palets d'Or Moulins Departement Allier

Moulins Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

Turbo Savonnette 2022-06-26 was last modified: by Turbo Savonnette Moulins 26 juin 2022

Moulins Allier