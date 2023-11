TURBO GLITTERS Mains d’Œuvres Saint-Ouen, 2 décembre 2023, Saint-Ouen.

Le samedi 02 décembre 2023

de 18h00 à 03h00

.Tout public. payant Soutien : 20 EUR

Sur place : 16 EUR

Prévente : 14 EUR

Early Bird : 10 EUR

Réduit Prévente : 12 EUR

Fête d’anniversaire de Mains d’Œuvres

Blindé·e comme jamais après la soirée de ses 22 ans, Mains d’Œuvres t’embarque pour une nouvelle fête d’anniversaire (dé)jantée au volant de son bolide pailleté. Attache ta ceinture : Mains d’Œuvres en a sous le capot et te prépare une soirée bien huilée.

Retour aux origines, l’ancien centre automobile Valéo reprend du service, Mains d’Œuvres devient le temps d’une soirée un circuit où il ne faudra pas rater le virage de toutes les excentricités.

Sors ton costume le plus flaming dégradé pailleté, on fait monter la pression des pneus au 1 rue Charles Garnier, on passe le périph’ et on prépare son plus beau drift ! Sur les starting-blocks, le nouveau rendez-vous auto-moto clinquant se passe à Mains d’Œuvres samedi 2 décembre entre 18h et 3h.

Viens changer tes plaquettes, recharger tes batteries et souffler nos 23 bougies d’allumage

Avec :

CAMION BIP BIP

JERRY HORNY

LAGRACE

MAYBE MERLIN

YANKA

SECRET WIFE

FITSAKI ET PIMPANTE

KARDI V

GARAGE 83C

TONNERRE DE SINGE

OLI HOTWOLF

RAWBS

POGO OBJEKTIVO

ROUGE GRENADINE

LE KAIJU

Sound System par KNOCK OUT

MAIS AUSSI : Make up, art capillaire, tattoos éphémères, jeux & blind-test, karaoké, custom, projections, mapping, installations, performances… et d’autres surprises encore !

Mains d’Œuvres 1 Rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen

Contact : https://www.mainsdoeuvres.org/TURBO-GLITTERS-o-FETE-D-ANNIVERSAIRE-DE-MAINS-D-OEUVRES.html https://www.facebook.com/events/207539455629552/ https://www.facebook.com/events/207539455629552/ https://billetterie.mainsdoeuvres.org/evenement/02-12-2023-18-00-turbo-glitters-f%C3%AAte-d-anniversaire-de-mains-d-%C5%93uvres

TURBO GLITTERS