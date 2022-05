Turandot. Metropolitan Opera au cinéma

Turandot. Metropolitan Opera au cinéma, 7 mai 2022, . Turandot. Metropolitan Opera au cinéma

2022-05-07 – 2022-05-07 Le ténor Yonghoon Lee est Calàf, le prince audacieux déterminé à gagner l’amour de la princesse. On retrouvera également la soprano Michelle Bradley en dévouée Liù ainsi que la basse légendaire Ferruccio Furlanetto dans le rôle de Timur.



Opéra en trois actes présenté en italien sous-titré en français.



À Pékin, la princesse Turandot impose à tous ses prétendants de résoudre trois énigmes pour obtenir sa main. En cas d’échec, c’est la mort qui leur est promise. Calàf arrive dans la ville, où il retrouve son père Timur et sa suivante Liù. Ebloui par la beauté de Turandot, il se décide à relever le défi de la cruelle princesse malgré les insistantes supplications des deux êtres qui tiennent à lui.



Distribution : Anna Netrebko (Turandot), Michelle Bradley (Liù), Yonghoon Lee (Calàf), Ferruccio Furlanetto (Timur) En direct de New York. Durée : 3h04.

La superstar Anna Netrebko marquera ses débuts tant attendus dans la peau de Turandot au Metropolitan Opera, dans la luxuriante et populaire mise en scène de F. Zeffirelli sous la direction musicale de M. Armilato. Le ténor Yonghoon Lee est Calàf, le prince audacieux déterminé à gagner l’amour de la princesse. On retrouvera également la soprano Michelle Bradley en dévouée Liù ainsi que la basse légendaire Ferruccio Furlanetto dans le rôle de Timur.



Opéra en trois actes présenté en italien sous-titré en français.



À Pékin, la princesse Turandot impose à tous ses prétendants de résoudre trois énigmes pour obtenir sa main. En cas d’échec, c’est la mort qui leur est promise. Calàf arrive dans la ville, où il retrouve son père Timur et sa suivante Liù. Ebloui par la beauté de Turandot, il se décide à relever le défi de la cruelle princesse malgré les insistantes supplications des deux êtres qui tiennent à lui.



Distribution : Anna Netrebko (Turandot), Michelle Bradley (Liù), Yonghoon Lee (Calàf), Ferruccio Furlanetto (Timur) dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville