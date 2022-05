Turandot de Giacomo Puccini Grand Théâtre de Genève, 20 juin 2022, Genève.

### **Opéra de Giacomo Puccini** **Description** Le dernier opéra de Puccini est fait d’énigmes. Dans la Cité interdite de Pékin, l’empereur de Chine règne en maître. Sa fille Turandot n’est pas encore mariée et elle a jusqu’ici refusé tous ses prétendants. Elle met les princes à l’épreuve avec trois énigmes : s’ils n’y répondent pas correctement, ils sont mis à mort par décapitation. Des cohortes entières d’hommes ont déjà échoué et perdu leur tête et leur vie. C’est maintenant au tour du prince tatare Calaf de s’essayer à répondre aux énigmes. Il est fasciné par la gloire de cette femme et, à la surprise générale, Calaf résout effectivement les trois énigmes que lui pose Turandot : l’espoir, le sang et Turandot elle-même. La princesse lui est donc promise, comme le prévoit la volonté impériale. Mais Turandot hésite, elle, à tenir cette promesse. La nouvelle mise en scène de **Daniel Kramer** transpose la vieille matière du conte dans un monde futuriste dans lequel Turandot exerce sa magie et sa puissance. L’emprise de cette femme qui ne veut pas devenir femme transforme l’État en une dictature de surveillance policière. Dans un monde-jeu dystopique aux allures de Hunger Games, elle élimine les hommes superflus et organise la reproduction et l’élevage de l’espèce dans un parc humano-mécanique. Pour le metteur en scène étasunien, la pièce est l’occasion d’aborder les dimensions archaïques de l’éternelle lutte entre les sexes. Le fameux collectif artistique teamLab sera responsable pour la première fois de la scénographie étendue d’une production d’opéra, mêlant la plupart des technologies visuelles de pointe dans un feu d’artifice d’effets inconnus du genre lyrique. Leurs créations lumineuses ont été exposées partout dans le monde et forment un art immersif qui absorbe et envoûte spectatrices et spectateurs dans son flux avant-gardiste. Après son succès dans les productions d’Aida au cours de la saison 2019-2020 du Grand Théâtre de Genève et dans La Cenerentola la saison passée, qui remplaça cette production de Turandot, impossible à exécuter sous les mesures covidiennes, **Antonino Fogliani** nous revient à la direction musicale, célèbre pour ses prestations dans le répertoire italien. Après Elektra, on retrouve la voix dramatique par excellence d’**Ingela Brimberg** qui incarnera la glaciale princesse Turandot. La jeune soprano **Olga Busuoc** prête elle sa voix innocente à la lumineuse Liú. **Distribution** Direction musicale : Antonino Fogliani Mise en scène : Daniel Kramer Scénographie et art numérique : teamLab Conception scénique : teamLab Architects Costumes : Kimie Nakano Lumières : Simon Trottet Chorégraphie : Tim Claydon Dramaturgie : Stephan Müller Direction des chœurs : Alan Woodbridge Turandot : Ingela Brimberg Altoum : Chris Merrit Timur : Liang Li Calaf : Teodor Ilincai Liù : Olga Busuioc Ping : Simone Del Savio Pang : Sam Furness Pong : Julien Henric Un Mandarin : Michael Mofidian Chœur du Grand Théâtre de Genève Maîtrise du Conservatoire populaire Orchestre de la Suisse Romande **En coproduction avec le Tokyo Nikikai Opera**

