TURANDOT THEATRE JEAN ALARY, 31 mars 2023, CARCASSONNE.

TURANDOT THEATRE JEAN ALARY. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 20:30 (2023-03-31 au ). Tarif : 36.0 à 45.0 euros.

La Fabrique Opéra Grenoble (R-2019-000762) présente : cette oeuvre de Puccini. Les 31 mars, 1 2, et 4 Avril 2023 au Summum de Grenoble, La Fabrique Opéra revient avec un nouveau spectacle : Turandot de Giacomo PUCCINI. Un spectacle coopératif exceptionnel mis en scène par Corinne et Gilles BENIZIO alias Shirley et Dino, sous la direction de Patrick SOUILLOT, avec neuf solistes recrutés sur audition, un choeur de soixante enfants et cent-dix adultes, et l’Orchestre symphonique universitaire de Grenoble. Turandot, princesse chinoise vengeresse d’une beauté légendaire, soumet les hommes à trois énigmes qu’ils doivent résoudre sinon ils trouveront la mort. Calaf, prince ambitieux, relève le défi en dépit des mises en garde de son père Timur et de la jeune esclave secrètement amoureuse de lui, Liù. Opéra mêlant à la fois comédie satirique et drame psychologique, Turandot est l’ultime chef-d’oeuvre du compositeur italien PUCCINI. Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 04 76 01 96 88.

Votre billet est ici

THEATRE JEAN ALARY CARCASSONNE 6 rue Courtejaire Aude

La Fabrique Opéra Grenoble (R-2019-000762) présente : cette oeuvre de Puccini.

Les 31 mars, 1 2, et 4 Avril 2023 au Summum de Grenoble, La Fabrique Opéra revient avec un nouveau spectacle : Turandot de Giacomo PUCCINI. Un spectacle coopératif exceptionnel mis en scène par Corinne et Gilles BENIZIO alias Shirley et Dino, sous la direction de Patrick SOUILLOT, avec neuf solistes recrutés sur audition, un choeur de soixante enfants et cent-dix adultes, et l’Orchestre symphonique universitaire de Grenoble.

Turandot, princesse chinoise vengeresse d’une beauté légendaire, soumet les hommes à trois énigmes qu’ils doivent résoudre sinon ils trouveront la mort. Calaf, prince ambitieux, relève le défi en dépit des mises en garde de son père Timur et de la jeune esclave secrètement amoureuse de lui, Liù.

Opéra mêlant à la fois comédie satirique et drame psychologique, Turandot est l’ultime chef-d’oeuvre du compositeur italien PUCCINI.

Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 04 76 01 96 88.

.36.0 EUR36.0.

Votre billet est ici