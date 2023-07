Cinéma plein-air : Les Folies Fermières Tuquet Saint-Pastour, 2 août 2023, Saint-Pastour.

Saint-Pastour,Lot-et-Garonne

Projection plein air du film Les Folies Fermières avec Alban Ivanov et Sabrina Ouazani à Saint-Pastour, au Tuquet.

Restauration rapide, crêpes, glaces, buvette..

2023-08-02

Tuquet

Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Open-air screening of the film Les Folies Fermières with Alban Ivanov and Sabrina Ouazani in Saint-Pastour, at Le Tuquet.

Fast food, crêpes, ice creams, refreshments.

Proyección al aire libre de la película Les Folies Fermières, protagonizada por Alban Ivanov y Sabrina Ouazani, en Le Tuquet de Saint-Pastour.

Comida rápida, crepes, helados, refrescos.

Open-Air-Vorführung des Films Les Folies Fermières mit Alban Ivanov und Sabrina Ouazani in Saint-Pastour, Le Tuquet.

Schnellrestaurants, Crêpes, Eis, Getränkestand.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Lot-et-Tolzac