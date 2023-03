Sortie nature : Le bluff de l’orchidée Tupigny Tupigny Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Tupigny . L’orchidée et l’abeille… Digne d’une fable de Jean de La Fontaine, venez découvrir la relation saugrenue entre ce petit insecte volant et cette plante délicate.

Prévoir des chaussures de marche.

Age minimum : 6 ans.

Sortie gratuite organisée en collaboration avec la commune de Tupigny. Réservation auprès de l’Office de Tourisme. Tupigny

