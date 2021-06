Tunnel Of Love Opening Party! BAKERMAT DJ set + Live Sax Rooftop R2, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Marseille.

Tunnel Of Love Opening Party! BAKERMAT DJ set + Live Sax

Rooftop R2, le vendredi 2 juillet à 19:00

R2 I Le Rooftop & Tree of Life présentent Tunnel Of Love • BAKERMAT + LIVE SAX Chaque vendredi, le club parisien Tunnel Of Love prend le large, quitte le pont Alexandre III pour tenir ses quartiers d’été sur le plus beau rooftop de la cité phocéenne, bref, du monde… Pour commencer cette saison endiablée avec brio, Tunnel Of Love est fier de recevoir Bakermat sur la terrasse du R2 I Le Rooftop le vendredi 02 juillet pour l’Opening de cette soirée ! Bakermat ramène le soleil de ses summer hits (supplément saxo) sur la terrasse du R2 I Le Rooftop ! Après avoir marqué nos étés avec ses tubes One Day (Vandaag) , Baianá, Learn To Loose, Under The Sun, Walk That Walk ou ou très récemment Ain’t Nobody le DJ néerlandais vient émerveiller celui-ci avec brio à l’occasion d’une date complètement folle Mozambo et Tibo’z seront aux abonnés présents pour une soirée épique comme il se doit La cerise sur le gâteau : le Sunset Hour ! De 19h à 21h, nos bartenders vous OFFRE le 2ème verre ► Bakermat + Live Sax ► Mozambo ► Tibo’z Préventes : [https://bit.ly/2UB75wR](https://bit.ly/2UB75wR) Tables / Tel : 06 70 36 78 35 / 04 91 91 79 39 – Mail : [reservations@airdemarseille.com](mailto:reservations@airdemarseille.com) ◌ Restauration sur place dans nos foodtrucks ! Sytème de CASHLESS sur place. —————————————————————————————— La fête OUI ! Mais la santé c’est mieux du coup: Pass Sanitaire QR Code OBLIGATOIRE Un barnum de test antigénique sera à votre disposition à la Pharmacie des Terrasses du Port L’utilisation de l’application STOPCOVID est fortement préconisée. Respect des règles sanitaires et de sécurité imposées et affichées sur place. PASS SANITAIRE POUR UN ACCEDER AU ROOFTOP UN PASS SANITAIRE VOUS SERA OBLIGATOIREMENT DEMANDÉ ACCOMPAGNÉ DE VOTRE PIÈCE D’IDENTITÉ Trois documents à présenter au choix, autrement dit une de ces trois preuves suffit ; ▪ L’attestation de vaccination contre le Covid, – 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; – 4 semaines après l’injection pour les vaccins à une seule injection (Janssen) ; – 2 semaines après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu la Covid. ▪ La preuve d’un test PCR négatif de moins de 48h ▪ La preuve d’un test antigénique négatif de moins de 48h COMMENT PRESENTER VOTRE PASS SANITAIRE : Les documents de preuve disposeront d’un QR code qui pourra être flashé à l’aide de l’application TousAntiCovid Verif par notre établissement. Cette application aura le niveau de lecture minimum avec juste les informations pass valide/invalide et nom, prénom, sans divulguer davantage d’information sanitaire. En version numérique : Chaque utilisateur peut intégrer ses preuves numérisées (QR code) dans le « Carnet » de l’application TousAntiCovid . En version papier avec QR-code : possibilité d’utiliser le pass sanitaire en format papier en présentant directement les différents documents demandés (test RT-PCR ou attestation de vaccination). Tenue correcte exigée, la direction se réserve le droit d’entrée. L’établissement est interdit aux mineurs. Un contrôle d’identité avec pièces d’identités valides et non présentées sur téléphone est effectué tous les soirs.

A partir de 10€ en pré-vente

Rooftop R2 Les Terrasses Du Port 9, Quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T19:00:00 2021-07-02T02:00:00