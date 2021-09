Tunisie, Go ! – Vernissage de “Paroles d’Insoumuses” + projection du film “Fathallah TV” Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 12 octobre 2021, Nantes.

2021-10-12

Horaire : 19:00 23:00

Gratuit : oui Entrée libre.

Tunisie, Go ! Focus sur la scène effervescente tunisienne : trois soirées pour découvrir des artistes qui participent à construire une nouvelle identité musicale, dans ce pays au carrefour de nombreuses cultures.”Paroles d’Insoumuses” d’Anouk Durocher – Reportage photographique : Anouk Durocher a fait ses études à Nantes, puis à Bruxelles. Elle a progressivement été amenée à se spécialiser sur les problématiques liées à la jeunesse, aux mouvements populaires et aux droits des femmes dans la région du bassin méditerranéen. À l’occasion du 10e anniversaire du printemps arabe, elle présente “Paroles d’Insoumuses”, un reportage photographique réalisé en 2020. Anouk Durocher y pose un regard sur la jeunesse tunisienne, à travers les portraits de personnalités du milieu hip-hop féminin et des arts urbains en Tunisie. Elle met un point d’honneur à rendre visible leurs engagements. (l’exposition sera accessible jusqu’au 29 octobre 2021)”Fathallah TV – 10 ans et une révolution plus tard” de Wided Zoghlami : Documentaire (2020, 90 min) – Tunis – Bruxelles. Wided Zoghlami est une réalisatrice tuniso-belge née à Tunis. Après des études à l’École des Arts et du Cinéma à Tunis, elle poursuit son cursus à l’École Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation à Paris. Elle y réalise “Presque un plaisir”, un court-métrage qu’elle présente dans des festivals. À partir de 2016, Wided s’intéresse de plus près à la mise en scène. Elle intègre alors l’École du Théâtre National de Tunis, sous la direction de Fadhel Jaïbi. C’est ce qui l’a amenée à reprendre le tournage de “Fathallah TV, 10 ans et une révolution plus tard”, son premier long-métrage documentaire, qui retrace le parcours de cinq jeunes tunisien·nes sur une période de douze ans. Le film chargé en musique et en émotion prend le pouls de toute une génération. Il a notamment remporté le prix du jury dans le cadre du Festival Panafricain de Cannes. > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com 02 40 46 66 33 https://trempo.com