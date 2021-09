Tunisie, Go ! : Ifriqiyya Électrique + Arabstazy Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 14 octobre 2021, Nantes.

2021-10-14

Horaire : 20:30 23:30

Gratuit : oui Entrée libre.

Tunisie, Go ! Focus sur la scène effervescente tunisienne : trois soirées pour découvrir des artistes qui participent à construire une nouvelle identité musicale, dans ce pays au carrefour de nombreuses cultures. Ifriqiyya Électrique – Ritual music + Post-industrial music : Imaginé il y a quelques années par le duo franco-italien François Cambuzat et Gianna Greco, Ifriqiyya Électrique est à présent un quatuor avec Syna Awel et Sanae Assif aux percussions et au chant. Après avoir travaillé des mois au sein de la communauté Banga tunisienne subsaharienne, le groupe s’applique à retranscrire la fièvre des rituels adorcistes en y mêlant la tension de la musique post-industrielle occidentale.Arabstazy – Musique électronique et orientale : Spectacle vivant à six mains et trois têtes, Arabstazy est l’architecte d’un voyage immersif qui mêle images et sons puissants, pour animer les corps et délivrer son message aux âmes. Porté par l’agitation sociale du printemps arabe, le trio transforme les rituels anciens en cérémonies contemporaines. Il délivre une musique hérétique inédite, qui s’inspire des influences numériques comme tribales – de la techno à l’EBM en passant par la noise – et dévoile à une fascination particulière pour les héritages animistes et ésotériques perdus. > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

http://www.trempo.com