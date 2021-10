Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris TUNIS SUR SEINE PRÉSENTE : KOAST & OSLOOB L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

TUNIS SUR SEINE PRÉSENTE : KOAST & OSLOOB L'Alimentation Générale, 16 octobre 2021, Paris.

de 20h à 23h

Tunis sur Seine » est de retour, après 5 ans d'absence. Le lancement ayant rencontré un franc succès et mis la barre assez haut pour nous pousser vers une réflexion sur le long terme. Et c'est à petits feux que nous avons envisagé un comeback digne de mettre le feu aux salles parisiennes. Désormais, « Tunis sur Seine » est un festival annuel mais aussi une série d'événements étalés sur toute l'année. Objectif : célébrer et découvrir la scène émergente tunisienne aussi riche que variée, mais aussi des perles des scènes alternatives arabes et africaines. Le premier rendez-vous de « Tunis sur Seine » lors de cette rentrée culturelle tant attendue vous propose la découverte de deux jeunes artistes hip hop atypiques : la nouvelle révélation tunisienne KOAST et le vétéran palestinien OSLOOB. Pendant leurs performances, ils seront accompagnés par Culture Jah Tovo , dj résident du collectif parisien Bass Paradize, aux platines.

