Tunis sur Seine Festival Edition 3 Petit Bain, 8 juillet 2023, Paris.

Le vendredi 07 juillet 2023

de 23h59 à 06h00

.Tout public. payant Prévente : 18 EUR

Early Bird : 14 EUR

Sur Place : 20 EUR

Tunis sur Seine et Petit Bain présentent…

Tunis sur Seine Festival revient pour sa troisième édition, en partenariat avec le Point Fort d’Aubervilliers et Petit Bain sur deux journées cette fois !

Au programme : 14 concerts et performances musicales, allant de la pop, rock et reggae à des créations live et sets électroniques inédits. Les concerts seront répartis sur deux jours, une première journée 100% électronique à Petit Bain et une journée spéciale groupes live au Point Fort d’Aubervilliers.

En plus des concerts, le deuxième jour au Point Fort d’Aubervilliers sera marqué par la présence d’exposants engagés et des producteurs locaux, des ateliers d’animation éco-responsables pour les petits et les grands, des jeux ludiques en bois, des foodtrucks avec une cuisine succulente faite maison et pleins d’autres surprises. Enfin, tout pour passer un festival mémorable.

Line-up vendredi 7 juillet · Petit Bain :

-Azu Tiwaline ( electronic / Tunisie – France)

-Liliane Chlela ( Live Electronic / Liban)

-Sara Dziri ( electronic / Tunisie-Belgique)

-Jundi X Masha ( live DNB /Syrie)

& special guest

Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

Métro -> 6 : Quai de la Gare (Paris) (338m)

Bus -> 89325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (247m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (51.61m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



TUNIS SUR SEINE FESTIVAL EDITION 3