Archéologie et mégalithisme à Saint-Nazaire : le tumulus de Dissignac Dimanche 17 septembre, 10h30 Tumulus de dissignac Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Dernier départ à 17 h 10. Durée : 35 min. Édifié par les sociétés du Néolithique il y a 6300 ans,

ce monument inscrit aux monuments historiques est un des sites mégalithiques les mieux conservés de la région.

Rarement ouvert à la visite, venez le découvrir et marcher dans les pas des premiers agriculteurs sédentaires.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour ces journées européennes du patrimoine 2023. Tumulus de dissignac Route de Dissignac, 44600 Saint-Nazaire Édifié entre 4000 et 3800 avant J.C., ce monument mégalithique présente, après restauration en 1970, l'aspect d'un tertre de pierres sèches de 25 mètres de diamètre environ. Il est composé de deux tombes accolées, constituées chacune d'une chambre (dolmen) précédée d'un couloir d'accès.

Photographe Andréa Kloze. Coll. Saint-Nazaire Agglomération Tourisme

